التعليم العالي : دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد

خبرني - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آلية جديدة لقبول أبناء العاملين والمتقاعدين من وزارة الصحة في كليتي "رفيدة الأسلمية" و"نسيبة المازنية" للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، عبر نظام القبول الموحد بالجامعات، اعتبارا من العام الجامعي (2026-2027)، بعد موافقة مجلس التعليم العالي على الطلب المقدم من وزارة الصحة لهذه الغاية.

وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة، مهند الخطيب، الخميس، إن مجلس التعليم العالي قرر الموافقة على تكليف وحدة تنسيق القبول الموحد بالقيام بتنفيذ عملية قبول الطلبة أبناء العاملين والمتقاعدين من وزارة الصحة، في الكليات التابعة لها، وهي كلية "رفيدة الأسلمية" وكلية "نسيبة المازنية"، للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، استجابة لكتاب وزير الصحة الذي طلب فيه الموافقة على إدراج عملية القبول في الكليتين ضمن نظام القبول الموحد، اعتبارا من العام الدراسي، 2026 /2027.

وأضاف أن وزير الصحة، أوضح في كتابه أن هذا الطلب يستند إلى ثقة المواطن الكبيرة بالنظام المحوسب للقبول الموحد، وضمان العدالة والحياد، وتقليل نسبة الخطأ الناتج عن التدخل اليدوي والبشري، فضلا عن تحقيق العدالة بشكل كامل في تطبيق أسس القبول لأبناء العاملين في الوزارة باستخدام نظام القبول الموحد.

وبين الخطيب أن مجلس التعليم العالي اشترط أن تتم عملية القبول وفق تعليمات يتفق عليها مع وزارة الصحة لهذه الغاية.

وأوضح أنه يشترط في الطالب أن يكون أردنيا، وألا يزيد عمره عن 21 عاما بتاريخ 31-12 من العام الذي يقدم فيه الطلب، وأن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية في العام نفسه، سواء في الدورة العادية أو التكميلية أو الصيفية، في الفرع العلمي بمساريه الطبي أو الهندسي، أو في المسار الأكاديمي بحقليه الصحي أو الهندسي، وألا يقل معدله في الثانوية العامة عن 60 بالمئة.

وبين أن على الطالب أن يتقدم بطلب لوحدة تنسيق القبول الموحد، ويسدد رسم تقديم الطلب البالغ خمسة دنانير، مشيرا إلى أن مواعيد تقديم طلبات القبول الموحد الإلكترونية في الكليتين، وشروط القبول ستعلن على موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الإلكتروني، وموقع وزارة الصحة الإلكتروني، ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل منهما.

وأوضح أن الطالب يحدد أثناء تقديم الطلب ما إذا كان والده أو والدته عاملا أو متقاعدا من وزارة الصحة، مع إدخال رقمه الوطني ورقمه الوظيفي في حال كان على رأس عمله، أو رقمه الوطني فقط في حال كان متقاعدا.

وأشار إلى أن الطالب يحق له التقدم للمنافسة في جميع التخصصات في الكليتين، على أن يرتبها في طلب الالتحاق وفقا لرغبته.

وأفاد الخطيب بأنه بعد انتهاء تقديم الطلبات، تسحب وحدة تنسيق القبول الموحد قائمة بأسماء وبيانات الطلبة الذين أدخلوا في طلباتهم أنهم من أبناء العاملين والمتقاعدين من وزارة الصحة، لتقوم الوزارة بتدقيق هذه القائمة، وتزويد الوحدة بأسماء الطلبة الذين تنطبق عليهم الشروط ويحق لهم المنافسة، وأسماء الطلبة الذين لا تنطبق عليهم الشروط ويتوجب استبعادهم.

وقال إن قبول الطلبة يتم تنافسيا وفقا لمعدلاتهم في الثانوية العامة، وحسب المقاعد المقررة لهم في كل تخصص وكلية.

وبين الخطيب أنه يخصص سنويا لأبناء العاملين والمتقاعدين من وزارة الصحة في الكليتين ما نسبته 15 بالمئة من المقاعد التي يقررها مجلس التعليم العالي للقبول في كل تخصص وكلية، ويتم ترشيحهم للقبول بداية الفصل الأول من كل عام جامعي.

وأوضح أن وحدة تنسيق القبول الموحد تنفذ أولا عملية القبول العام في الكليتين على مستوى محافظات المملكة، وفقا للسياسات العامة لقبول الطلبة في مرحلة الدبلوم المتوسط الصادرة عن مجلس التعليم العالي، ثم تنفذ لاحقا عملية قبول أبناء العاملين والمتقاعدين، على أن يستبعد من هذه المنافسة الطالب الذي سبق قبوله ضمن قائمة القبول العام في خياره الأول.

وقال الخطيب إن طلبة محافظات العاصمة والبلقاء والزرقاء ومادبا ومعان والطفيلة والكرك والعقبة والبادية الوسطى والبادية الجنوبية، يتنافسون على المقاعد المخصصة لهم في كلية رفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة في ياجوز.

وأضاف أن طلبة محافظات إربد والمفرق وجرش وعجلون والبادية الشمالية، يتنافسون على المقاعد المخصصة لهم في كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة في إربد.

وأشار إلى أن القبول في تخصص القبالة يكون للإناث فقط، فيما تكون أولوية القبول للذكور بنسبة 75 بالمئة في تخصصي الأشعة والرقابة الصحية.

وقال الخطيب إن وحدة تنسيق القبول الموحد تزود وزارة الصحة، بعد تنفيذ عملية القبول، بكشوفات رسمية تتضمن أسماء الطلبة المرشحين للقبول.

وأكد أنه لا يحق للطالب المفصول من أحد البرامج التقدم مرة أخرى لنفس البرنامج، وأن على الكلية المعنية التحقق من ذلك عند استكمال إجراءات قبول الطالب، مشيرا إلى أن الطالب المقبول في إحدى الكليتين لا يمكن نقله إلى الكلية الأخرى.