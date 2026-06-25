جرش: تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية لعرض مباراة الأردن والأرجنتين

خبرني - قال محافظ جرش مالك خريسات، الخميس، إنه تم تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية، هما المدرج الجنوبي والساحة البيضاوية، لعرض مباراة الأردن والأرجنتين الأحد المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء.

وأضاف خريسات، خلال اجتماع عُقد في مبنى المحافظة بحضور المجلس الأمني والمجلس التنفيذي ورؤساء البلديات، أنه تم تجهيز الموقعين بشاشات عرض، مبيناً أنه سيتم تخصيص حافلات لنقل المواطنين إلى موقع عرض المباراة.

وأشار إلى أن اختيار المدينة الأثرية لعرض المباراة يهدف إلى الترويج السياحي للموقع وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف على معالمه التاريخية والأثرية.

وأوضح خريسات أنه تم وضع خطة أمنية متكاملة بالشراكة مع مديرية شرطة جرش للمحافظة على انسيابية الحركة المرورية وتسهيل دخول وخروج المواطنين من الموقع الأثري.

وبيّن أن عدد الحضور لمباراة الأردن والجزائر، التي عُرضت في المدينة الأثرية، بلغ قرابة 15 ألف شخص دعماً للمنتخب الوطني، مشيراً إلى أن المواطنين مستمرون في مؤازرة المنتخب حتى النهاية.

وأوضح بأن بالحضور الجماهيري الكبير الذي شهدته مواقع عرض مباراة المنتخب الوطني الأردني ونظيره الجزائري في المدينة الأثرية يؤكد التفاف المواطنين حول المنتخب ، مبينا أن المشهد عكس روح الانتماء والالتفاف الوطني خلف النشامى.

وأشار أن الأجواء التي سادت بين الحضور جسدت صورة مشرقة عن محافظة جرش وأهلها، حيث امتزج التشجيع الرياضي بروح المحبة والتكاتف، في لوحة وطنية عبّرت عن فخر الأردنيين بمنتخبهم وحرصهم على مؤازرته في مختلف المحافل.

من جهته، أشار رئيس لجنة بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين إلى أن البلدية أعدّت خطة متكاملة شملت الجوانب الإعلامية واللوجستية الخاصة بمتابعة مباراة الأردن والأرجنتين وتجهيز الموقع الأثري.