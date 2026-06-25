*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في وادي الرمم

  • 25 حزيران 2026
  • 14:36
ضبط اعتداء على خط مياه رئيسي في وادي الرمم

خبرني  -  قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه وحدة الرقابة الداخلية انه ضمن جهودها المتواصلة لأحكام السيطرة على مصادر المياه في مختلف مناطق المملكة وبناء على معلومات توفرت بوجود اعتداء على احد الخطوط الرئيسية في عمان / وادي الرمم من قبل محطة غسيل سيارات تم تنسيق حملة تفتيشية للموقع اليوم الخميس بالتنسيق مع شركة مياهنا وتبين وجود اعتداء على خط ناقل قطر 6 انش يقوم بسحب خط مياه مخفي لتزويد محلات تجارية في المنطقة بالمياه بطريقة مخالفة ، وتم إزالة الاعتداء واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية بالخصوص .

 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

التعليم العالي : دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد
التعليم العالي : دمج قبول أبناء العاملين بوزارة الصحة في نظام القبول الموحد
  • 2026-06-25 14:52
جرش: تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية لعرض مباراة الأردن والأرجنتين
جرش: تخصيص موقعين داخل المدينة الأثرية لعرض مباراة الأردن والأرجنتين
  • 2026-06-25 14:43
لافارج الفحيص تفكك مصنعها وتهدم اسكانها .. والحكومة اخر من يعلم !
لافارج الفحيص تفكك مصنعها وتهدم اسكانها .. والحكومة اخر من يعلم !
  • 2026-06-25 14:31
محافظ العاصمة يمنع فعالية أمام المسجد الحسيني
محافظ العاصمة يمنع فعالية أمام المسجد الحسيني
  • 2026-06-25 13:48
حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات
حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات
  • 2026-06-25 13:28
الطراونة : الحجز على الرواتب لصالح سلطة المياه دعوة للفتنة وإثارة البلبلة
الطراونة : الحجز على الرواتب لصالح سلطة المياه دعوة للفتنة وإثارة البلبلة
  • 2026-06-25 13:17