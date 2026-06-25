لافارج الفحيص تفكك مصنعها وتهدم اسكانها .. والحكومة اخر من يعلم !

خبرني - علم موقع خبرني ان شركة لافارج للاسمنت باشرت بتفكيك مصنعها في الفحيص واجراءات هدم اسكانها القديم دون معرفة وزارة البيئة للاثر البيئي على السكان الذي تخلفه هذه العملية

ووفق ما بلغ خبرني فان رئيس جمعية حماية البيئة في الفحيص إلياس السمعان وامين سر الجمعية وجدي التقيا بوزير البيئة الاثنين الماضي واطلعاه على الاجراءات الجارية من أعمال الهدم في موقع مصنع لافارج . بدوره وجّه الوزير بالتواصل مع الشركة لوقف أي أعمال أو أنشطة قائمة إلى حين استكمال جميع الدراسات والمتطلبات المتعلقة بتقييم الأثر البيئي، والتأكد من التزام الشركة بكافة الاشتراطات والإجراءات البيئية المعمول بها.

وتريد الشركة انشاء مشروع اسكاني في الموقع على مساحة ١٥٠٠ دونم وسط اعتراضات واسعة من سكان المنطقة.