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الخميس: 25 حزيران 2026
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212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر

  • 25 حزيران 2026
  • 14:07
212 حالة وفاة في إسبانيا بسبب موجة الحر
طفلة تبرد نفسها عند نافورة مياه في باريس

خبرني  - أظهرت بيانات نشرها معهد "كارلوس الثالث" الصحي في مدريد أن ما لا يقل عن 212 حالة وفاة مسجلة بين يومي الأحد والأربعاء يمكن ربطها بموجة الحر التي تضرب إسبانيا.

وتستند هذه التقديرات إلى نظام يجمع أعداد الوفيات اليومية في إسبانيا ويحسب الفوارق بينها وبين الوفيات المتوقعة بناء على البيانات التاريخية.

ومن المتوقع أن يشهد الخميس ما لا يقل عن 101 مليون شخص في أوروبا، بينهم أكثر من 50 مليونا في فرنسا و18 مليونا في ألمانيا، حرارة تتجاوز 35 درجة، وفق حسابات وكالة فرانس برس.

وستتجاوز الحرارة بحدّها الأقصى 30 درجة لما يزيد عن 380 مليون نسمة في أوروبا (باستثناء تركيا)، وهو ما يمثل قرابة ثلثي السكان.

على غرار اليوم السابق، فإن فرنسا هي الأكثر تضررا من موجة الحر، إذ يُتوقع أن تشهد حرارة تتجاوز 30 درجة الخميس في مناطق يقطنها نحو 63 مليون نسمة، فيما ستتجاوز 35 درجة في مناطق يبلغ عدد سكانها 53 مليون نسمة.

ومن المتوقع أيضا أن تتجاوز الحرارة 30 درجة في مناطق تضم أكثر من 70 مليون نسمة في ألمانيا، و48 مليونا في إيطاليا، و38 مليونا في المملكة المتحدة.

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