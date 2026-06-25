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محافظ العاصمة يمنع فعالية أمام المسجد الحسيني
محافظ العاصمة يمنع فعالية أمام المسجد الحسيني
25 حزيران 2026
13:48
الصورة ارشيفية
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خبرني - قرر محافظ العاصمة ، الخميس ، منع اقامة فعالية دُعيَ لتنفذيها أمام المسجد الحسيني غدا الجمعة.
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