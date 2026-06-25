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محافظ العاصمة يمنع فعالية أمام المسجد الحسيني

  • 25 حزيران 2026
  • 13:48
محافظ العاصمة يمنع فعالية أمام المسجد الحسيني
الصورة ارشيفية

خبرني  -  قرر محافظ العاصمة ، الخميس ، منع اقامة فعالية دُعيَ لتنفذيها أمام المسجد الحسيني غدا الجمعة.

 

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