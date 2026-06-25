خبرني - أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، وجود طلب جيد على الدينار لدى شركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية.

وقال سلطان، إن تزايد الطلب على الدينار مرده ارتفاع وتيرة النشاط الاقتصادي بالمملكة، لا سيما الصادرات الوطنية، إلى جانب حوالات المغتربين الأردنيين العاملين بالخارج، ما رفع وتيرة الطلب على الدينار.

وأضاف إن المؤشرات تؤكد إن الأشهر المقبلة ستشهد ارتفاعا بنشاط سوق الصرافة مع عودة المغتربين الأردنيين وقدوم سياح من دول الخليج العربي، لافتا إلى أهمية هذه النشاطات بدعم العديد من القطاعات الاقتصادية واحتياطيات المملكة من العملات الأجنبية التي تسجل نموا متواصلا لدى البنك المركزي.

وارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج إلى المملكة بنسبة 13.3 بالمئة خلال الثلث الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.6 مليار دولار، فيما بلغت الاحتياطيات الأجنبية 27.2 مليار دولار بنهاية أيار الماضي مع زيادة قدرها 1.7 مليار دولار عن مستواها نهاية العام الماضي.

وأشار إلى أن القطاع المالي والمصرفي ينظر بإيجابية إلى النتائج التي حققها الاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي التي تعكس متانته وقدرته على التكيف في وجه التحديات الخارجية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.

وأكد سلطان، أن استكمال مراجعات صندوق النقد يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني، ويعكس التزام المملكة بتنفيذ إصلاحات مدروسة تنطلق من أولويات وطنية وتهدف إلى تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحسين تنافسيته.

ويوجد 250 شركة تعمل بقطاع الصرافة موزعة بعموم المملكة وتشغل نحو 4 الآف موظف وموظفة من الأردنيين.