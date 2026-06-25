السفير البريطاني يزور مصانع (البوتاس العربية) في غور الصافي ويطلع على خططها التوسعية في السوق الأوروبي

خبرني -استقبل الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية، الدكتور معن النسور، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية للشركة، السفير البريطاني في عمّان، فيليب هول، خلال زيارته لمصانع الشركة في منطقة غور الصافي، بهدف الاطلاع على عمليات الشركة الإنتاجية وخططها الاستراتيجية ودورها المتنامي في تلبية احتياجات الأسواق العالمية والأوروبية، بما في ذلك السوق البريطاني.

وفي بداية الزيارة، استعرض الدكتور النسور أبرز محطات التطور التي شهدتها شركة البوتاس العربية خلال السنوات الأخيرة، والإنجازات التي حققتها على صعيد رفع كفاءتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها العالمية وتوسيع نطاق أعمالها، بما يدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق الدولية ويعزز من حضورها في سلاسل الإمداد العالمية.

وتطرق الدكتور النسور إلى المشاريع التوسعية التي تنفذها الشركة لزيادة طاقاتها الإنتاجية وتطوير عملياتها التجارية واللوجستية، بما ينسجم مع استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز النمو المستدام وترسيخ مكانتها بين أبرز منتجي البوتاس والأسمدة على مستوى العالم.

كما أوضح الدكتور النسور خلال اللقاء، ارتفاع صادرات الشركة إلى الأسواق الأوروبية التي تشكل إحدى الوجهات الرئيسية لمنتجات البوتاس العربية، حيث عززت الشركة حضورها في هذه الأسواق من خلال شبكة متكاملة من الشراكات التجارية وتأسيس البنية اللوجستية المتطورة، مدعومة بجودة منتجاتها وقدرتها على تلبية المتطلبات الفنية والبيئية للأسواق الأوروبية.

وأشار الدكتور النسور إلى النجاحات التي حققتها الشركة في أوروبا من خلال تأسيس شركة تجارية في سويسرا لتكون ذراعاً تسويقياً يدعم أعمالها في القارة الأوروبية، إلى جانب إنشاء مراكز تخزين وتوزيع استراتيجية في بلجيكا وهولندا، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة العمليات التجارية وتعزيز القدرة على تلبية احتياجات العملاء، ومضاعفة صادرات الشركة خلال السنوات الأربعة الماضية إلى سبعة أضعاف عما كانت تقوم الشركة بتصديره لذلك السوق الهام قبل ذلك.

كما استعرض الدكتور النسور أهمية السوق البريطاني ضمن الأسواق المستهدفة للشركة، في ضوء النمو المتواصل في الطلب على منتجات البوتاس والأسمدة، مؤكداً أن البوتاس العربية تواصل العمل على توسيع حضورها في المملكة المتحدة مستفيدة من قدراتها الإنتاجية المتنامية وخبرتها الطويلة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني فيليب هول عن إعجابه بالمستوى التقني والإنتاجي المتقدم في شركة البوتاس العربية، مثنياً على دور الشركة في زيادة حجم التبادل التجاري بين بريطانيا والأردن مؤخراً من خلال زيادة صادرات الأردن من البوتاس والمنتجات السمادية الأخرى الضرورية للقطاع الزراعي في المملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه سلاسل إمداد الأسمدة العالمية لضغوط متزايدة نتيجة التوترات الجيوسياسية وقيود التصدير.

كما أشاد السفير البريطاني بدور شركة البوتاس العربية للتجارة واللوجستيات – أوروبا في خدمة الزبائن في مختلف مواقعهم وموانئهم في بريطانيا من خلال الشحن بسفن صغيرة من مخازن شركة البوتاس العربية في بلجيكا، مما يؤكد مكانة شركة البوتاس العربية والأردن كمورد موثوق وشريك يعتمد عليه في تلبية احتياجات السوق البريطاني.

وفي نهاية الزيارة، قام السفير البريطاني بجولة ميدانية في مصانع ومواقع الإنتاج التابعة للشركة في غور الصافي، حيث اطلع على مراحل العملية الإنتاجية المتطورة والتقنيات الحديثة المستخدمة، إضافة إلى المشاريع التطويرية التي تنفذها الشركة لتعزيز قدراتها الإنتاجية ودعم خططها التوسعية في الأسواق العالمية.