وزيرة التربية اللبنانية تعلن إلغاء البكالوريا

خبرني - أعلنت وزيرة التربية اللبنانية، ريما كرامي، أن مجلس الوزراء قرر إلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية العامة "البكالوريا"، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت كرامي، في مؤتمر صحفي بعد جلسة مجلس الوزراء، أنه تقرر إعفاء جميع التلامذة المسجلين من الامتحانات الرسمية، ومنحهم إفادة نجاح بناء على نتائج التقييم المستمر خلال العام الدراسي، بشرط أن يكون الطالب قد حقق معدلا لا يقل عن 9.5 من 20.

وأضافت أن هذا القرار جاء بعد أن أبدت الجهات الأمنية والعسكرية عدم قدرتها، في ظل الظروف الراهنة، على توفير الضمانات الأمنية اللازمة لتأمين إجراء الامتحانات بطريقة متكافئة وعادلة في جميع المناطق اللبنانية.

وفور إعلان الوزيرة القرار، عمت أجواء من الفرح العارم في صفوف طلاب الشهادة الثانوية، الذين كانوا قد نظموا اعتصامات واحتجاجات متواصلة أمام مقر مجلس الوزراء وفي ساحة رياض الصلح وسط بيروت، مطالبين بإلغاء الامتحانات.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات تظهر الطلاب وهم يرقصون فرحا، ويطلقون المفرقعات النارية، ويطلقون الزغاريد ابتهاجا بالقرار الذي أنهى حالة من القلق والتوتر كانت تسود أوساط الطلاب وأهاليهم منذ أسابيع.

وشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة جدلا واسعا حول مصير الامتحانات الرسمية للشهادة الثانوية، في ظل الحرب الإسرائيلية التي تسببت في نزوح عشرات الآلاف من العائلات وتدمير العديد من المدارس في المناطق المتضررة.

وتزايدت المطالبات بإلغاء الامتحانات من قبل الطلاب وأهاليهم، الذين اعتبروا أن الظروف الأمنية والاقتصادية غير مناسبة لإجراء امتحانات موحدة وعادلة، خاصة مع توزع الطلاب بين مناطق آمنة وأخرى معرضة للقصف.