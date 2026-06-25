بلومبرغ: الولايات المتحدة تهدد أوروبا بالغاز

خبرني - هددت الولايات المتحدة بإعادة توجيه شحنات الغاز المسال بعيدا عن أوروبا، إذا لم يخفف الاتحاد الأوروبي إجراءاته التنظيمية المتعلقة بالتحكم في انبعاثات الميثان.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، الذي حذر من أن أوروبا ستتكبد ألما شديدا ما لم تدخل إصلاحا جوهريا على تشريعاتها الخاصة بانبعاثات الميثان.

وأضاف رايت: "الأمر لا يتعلق بالتصعيد. طاقتنا ستضخ، لكنها ستتجه إلى مكان آخر"، في إشارة إلى إمكانية تحويل الإمدادات إلى أسواق بديلة.

ويأتي ذلك في وقت تعتمد فيه أوروبا بشكل متزايد على الغاز الأمريكي لتعويض النقص الناجم عن التخلي عن الإمدادات الروسية. وتشير البيانات الصادرة في 22 يونيو الجاري إلى أن حصة الغاز المسال الأمريكي من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي بلغت 59% منذ مطلع العام 2026، فيما كانت النسبة عند 64% في أبريل الماضي، عقب إغلاق مضيق هرمز وتعطل الإمدادات من المنطقة.

وفي المقابل، كان مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، دان يورغنسن، قد تعهد في وقت سابق بمقاومة أي ضغوط أمريكية أو من جانب مصدرين آخرين للغاز المسال، تهدف إلى إعادة النظر في القواعد الأوروبية للحد من انبعاثات الميثان.

وكانت واشنطن قد حذرت التكتل الأوروبي من أن تعقيد هذه القواعد وما يترتب عليها من غرامات محتملة قد يهدد استمرارية التجارة بين الجانبين.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي ملف التنظيمات المتعلقة بالميثان خلال اجتماع يعقدونه يوم الجمعة في مدينة لوكسمبورغ، في محاولة لحسم الخلافات قبل أن تتحول التهديدات الأمريكية إلى إجراءات فعلية.