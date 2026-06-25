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الصفدي: الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا

  • 25 حزيران 2026
  • 12:59
الصفدي الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا

خبرني  - أعرب وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية فنزويلا بضحايا الزلزالين اللذين ضربا البلاد.

وقال الصفدي، عبر منصة إكس "بتوجيهات من جلالة الملك الأردن على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الممكنة لفنزويلا".

وأضاف "قلوبنا مع ضحايا الزلازل في فنزويلا ونتقدم بأحر التعازي إليها شعبا وحكومة".

وضرب زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، فنزويلا متسببين بوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى وفق حصيلة أولية، فيما رأى شهود مباني منهارة ومشاهد ذعر في العاصمة كراكاس.

وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي تعرض على حد قولها لأضرار جسيمة.

وأعلنت رودريغيز الخميس وقوع 32 قتيلا على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصلية أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء.

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