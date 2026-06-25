النقل البري تتوسع في خدمات النقل المنتظم بين الكرك والمدينة الطبية

خبرني - أعلنت هيئة تنظيم النقل البري، الخميس، التوسع في خدمات النقل العام المنتظم بين محافظة الكرك ومدينة الحسين الطبية، وذلك اعتباراً من الأحد الموافق 28 حزيران، ودعت الهيئة الركاب إلى الاستفادة من المسارات المخصصة لهذا الخط، والتي ستعمل بشكل دوري من السبت إلى الخميس من كل أسبوع.

وتشمل التوسعة الجديدة توفير حافلات متوسطة بسعة مقعدية تبلغ 23 راكباً للحافلة الواحدة، حيث تم تخصيص حافلتين للانطلاق من مجمع الكرك الجديد، بالإضافة إلى تخصيص حافلة أخرى تنطلق من مسار مثلث القصر، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير رحلات مباشرة وآمنة نحو المدينة الطبية.

وتعد هذه الخدمة من ضمن مشروع النقل المنتظم، والذي بدأ قبل عام وهي بالأصل مجهزة بأنظمة النقل الذكية (دفع إلكتروني، رقابة).

وينطلق المسار الأول بحافلتين من مجمع الكرك الجديد مروراً بالقطرانة، والسواقة، ودوار النهضة، والدوار الثامن، ودوار الشعب، وصولاً إلى البوابة الشمالية لمدينة الحسين الطبية، وذلك عبر رحلتين تبدأ الأولى منهما في تمام الساعة السادسة والربع صباحاً وتستمر حتى الثانية عشرة ظهراً، في حين تنطلق الرحلة الثانية في السابعة والربع صباحاً وتستمر حتى الثانية ظهراً، بتعرفة أجور محددة تبلغ (2.30) دينار للراكب الواحد.

في المقابل، يغطي المسار الثاني محطات حيوية أخرى، حيث ينطلق من مثلث القصر في تمام الساعة الخامسة والربع صباحاً، ويمر بمثلث الربة عند الساعة الخامسة والنصف صباحاً، ليعبر بعد ذلك طريق اللجون والطريق الصحراوي وصولاً إلى تقاطع النهضة والدوار الثامن ثم المدينة الطبية، على أن تبدأ رحلة العودة لهذا المسار في تمام الساعة الواحدة ظهراً، بتعرفة أجور محددة تبلغ (2.10) دينار للراكب الواحد.