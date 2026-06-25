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السفير الأردني في تونس يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة العربية

  • 25 حزيران 2026
  • 12:30
السفير الأردني في تونس يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة العربية

خبرني - تفقّد سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الجمهورية التونسية، عبدالله أبو رمان، اليوم الخميس، قاعة امتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة في المدرسة العربية بتونس.

والتقى السفير أبو رمان إدارة المدرسة وأعضاء اللجنة المشرفة على الامتحانات، واطمأن على سير العملية الامتحانية والإجراءات التنظيمية المتبعة، معربًا عن ارتياحه للأجواء التي جرى فيها الامتحان، وما وفرته إدارة المدرسة من ظروف مناسبة تُمكّن الطلبة من أداء امتحاناتهم بكل يُسر، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح.

يُذكر أن المدرسة العربية في تونس أُنشئت عام 1986 بقرار من جامعة الدول العربية، لخدمة أبناء الدبلوماسيين العرب والعاملين في السفارات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، إضافة إلى أبناء الجالية العربية في تونس. وتعتمد المدرسة المنهاج الدراسي الأردني في مختلف المراحل التعليمية الأساسية والإعدادية والثانوية.

السفير الأردني في تونس يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة العربية
السفير الأردني في تونس يتفقد سير امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة العربية

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