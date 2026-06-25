كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية تكرّم الطلبة المتميزين في الأنشطة اللامنهجية

خبرني - انطلاقاً من إيمانها بأهمية الأنشطة اللامنهجية في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، نظّمت كلية التمريض في جامعة الزيتونة الأردنية فعالية لتكريم الطلبة المشاركين والمتميزين في الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور حسن أبو الرز، ورئيس قسم التمريض الدكتور خلدون العبيدات ، و مساعد رئيس القسم للشؤون الطلابية الدكتور رائد أبو جبة وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

وخلال الحفل، كرّم الدكتور أبو الرز الطلبة المتميزين تقديراً لجهودهم ومشاركاتهم الفاعلة التي أسهمت في إثراء الحياة الجامعية وتعزيز روح المبادرة والإبداع والعمل الجماعي، مشيداً بما حققوه من إنجازات تعكس المستوى المتميز لطلبة الكلية وحرصهم على تمثيل جامعتهم بصورة مشرّفة في مختلف المحافل والفعاليات.

وأكد الدكتور أبو الرز أن الأنشطة اللامنهجية تشكل ركيزة أساسية في العملية التعليمية، لما لها من دور في تنمية المهارات الشخصية والقيادية والتواصلية لدى الطلبة، إلى جانب تعزيز روح المسؤولية والانتماء والعمل التطوعي، مشيراً إلى حرص الكلية على توفير بيئة جامعية محفزة تدعم التميز والإبداع في مختلف المجالات، بما يكمل التفوق الأكاديمي ويعزز من جاهزية الطلبة للحياة المهنية.

كما أشار إلى أن جامعة الزيتونة الأردنية تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية باعتبارها جزءاً أساسياً من تجربة الطالب الجامعية، وتسعى باستمرار إلى تشجيع الطلبة على المشاركة الفاعلة في البرامج والفعاليات التي تسهم في صقل مواهبهم وتنمية قدراتهم.

وتأتي هذه الفعالية في إطار التزام كلية التمريض بدعم الطاقات الشبابية ورعاية المتميزين، وتحفيز الطلبة على مواصلة العطاء والإبداع، بما يسهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك الكفاءة العلمية والمهارات الشخصية اللازمة للنجاح والتميز أكاديمياً ومهنياً.