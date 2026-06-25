للتواصل بين آيفون وأندرويد.. أبل تعزز تطبيق الرسائل في iOS 27

خبرني - في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة التواصل بين مستخدمي أجهزة آيفون وأندرويد، أضافت شركة أبل في النسخة التجريبية الثانية من نظام التشغيل iOS 27 مجموعة من التحسينات على تطبيق الرسائل "Messages".

وأطلقت أبل التحديث الجديد الذي يتضمن تحسينات ملحوظة في أداء تطبيق الرسائل، مع تركيز خاص على تطوير تجربة المحادثات عبر بروتوكول RCS المستخدم في التواصل بين آيفون وأندرويد.

وبحسب تقارير تقنية، يعكس التحديث الجديد توجه أبل نحو تقليص الفجوة بين خدمة iMessage وخدمات المراسلة عبر الأنظمة المختلفة، من خلال إدخال ميزات كانت حتى وقت قريب حصرية داخل منظومة أبل.



ميزات جديدة

من أبرز الإضافات في iOS 27 دعم الردود داخل الرسائل Inline Replies، وهي ميزة تسمح للمستخدمين بالرد مباشرة على رسالة محددة داخل المحادثة، بما يشبه تجربة iMessage التقليدية.

كما تم تحسين طريقة عرض التفاعلات Reactions داخل المحادثات، حيث أصبحت الرموز التعبيرية تظهر بشكل صحيح على الصور والفيديوهات المرسلة عبر RCS، بدلاً من الرسائل النصية الوصفية التي كانت تظهر في الإصدارات السابقة.

وتعد هذه التحديثات جزءاً من معيار RCS 2.7؛ ما يشير إلى أن المزيد من التحسينات قد تصل لاحقاً مع تطور الدعم لهذا البروتوكول.

تحسين الأداء

إلى جانب تحسينات بروتوكول RCS، أضافت شركة أبل في تحديث iOS 27 مجموعة من الميزات العامة لتطبيق الرسائل "Messages"، شملت تحسينات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لفهم سياق المحادثات وتقديم اقتراحات أكثر دقة.

كما تضمن التحديث تطوير ميزة الردود السريعة Smart Reply لتصبح أكثر تخصيصاً للمستخدم، وإمكانية إنشاء رسومات مباشرة داخل المحادثات باستخدام أدوات الرسم الجديدة، إلى جانب تحسينات في الأداء مثل تسريع تحميل الرسائل ومزامنتها عبر الأجهزة.

وشمل التحديث كذلك تحسينات على خاصية البحث داخل المحادثات، وإعادة إرسال الرسائل بشكل تلقائي، بالإضافة إلى تحسين عرض الوسائط المخزنة داخل التطبيق.

خطوة إضافية

تعكس هذه التحديثات توجه أبل المستمر نحو تطوير تطبيق الرسائل ليكون أكثر توافقاً مع معايير المراسلة الحديثة، خصوصاً في ظل توسع استخدام RCS كبديل تدريجي لرسائل SMS التقليدية.

ويرى محللون أن iOS 27 قد يكون خطوة مهمة في تقريب تجربة التواصل بين مستخدمي آيفون وأندرويد، رغم أن بعض الميزات لا تزال في طور الاختبار أو تعتمد على دعم شركات الاتصالات.

ومع استمرار تطوير نظام iOS 27، يُتوقع أن يحصل تطبيق الرسائل على المزيد من التحسينات التي قد تجعل تجربة المراسلة أكثر تكاملاً بين مختلف المنصات في المستقبل.