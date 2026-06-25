فخ كأس العالم: احذروا هذه الرسائل والروابط المشبوهة

خبرني - يستغل قراصنة بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة حالياً في أميركا وكندا والمكسيك لنشر الرسائل الاحتيالية لاختراق الحسابات وجمع البيانات. لذا يقدم مكتب الشرطة الجنائية بمدينة هانوفر الألمانية التدابير التالية للحماية من الجرائم الإلكترونية.

- لا للنقر

عادة ما يرسل القراصنة والمحتالون رسائل بريد إلكتروني ورسائل نصية جماعية متعلقة بأحداث وفعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم، وغالباً ما تتضمن هذه الرسائل روابط لمتاجر مشبوهة أو عروض ترويجية مزعومة أو مسابقات وهمية، ولذلك يتعين على المستخدم قراءة مثل هذه الرسائل بعناية وحذفها نهائياً دون النقر على أية روابط.

- التأكد من المسابقات

غالباً ما يتم استغلال المسابقات المشبوهة لجمع البيانات؛ حيث يتم الاعتماد على أسماء وشعارات الشركات المعروفة دون علمها أو موافقتها، وفي حالة الشك فإنه يتعين على المرء التحقق مباشرة من الموقع الرسمي أو حسابات التواصل الاجتماعي الموثقة للشركة المعنية للتأكد من حقيقة المسابقة.

- الكشف عن المتاجر الوهمية

تظهر المتاجر الإلكترونية الاحتيالية كلما زاد الطلب على السلع والمنتجات الخاصة بكأس العالم، مثل القمصان وأجهزة العرض وشاشات التلفاز الكبيرة. وينبغي الحذر من عروض الأسعار المخفضة بدرجة غير معقولة، ويمكن هنا الاستعانة بأداة كشف المتاجر الوهمية التابعة لمراكز حماية المستهلك لإجراء تقييم أولي لهذه المتاجر.

- عدم الاستهانة بالبرمجيات الخبيثة

قد تختبئ برمجيات التجسس في مرفقات البريد الإلكتروني أو على مواقع إلكترونية مخترقة أو في ملفات التنزيل، بدءاً من الجداول المزعومة لمباريات كأس العالم وحتى برامج ألعاب التنبؤ المشبوهة، ولذا يتعين على المستخدم عدم تثبيت أي شيء من مصادر مجهولة، كما لا ينبغي إدخال أية بيانات على مواقع إلكترونية غير معروفة، حتى إذا وعدت المستخدم بأدوات أو معلومات مثيرة للاهتمام حول بطولة كأس العالم لكرة القدم.

- تجنب البث غير القانوني

تنطوي مشاهدة مباريات كرة القدم عبر مواقع البث غير الرسمية على مخاطر مضاعفة، أولاً لاستعمال محتوى غير مرخص، وثانياً لأن المستخدم يصبح أكثر عُرضة للبرامج الضارة، التي قد يتم تثبيتها على أجهزته دون علمه عند زيارة الموقع أو من خلال برامج التشغيل المزعومة.

- المصادر الموثوقة فقط

هناك العديد من التطبيقات الجديدة، التي تظهر بالتزامن مع انطلاق مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولذلك يتعين على المستخدم التحقق من التطبيقات جيداً قبل تثبيتها مع ضرورة قراءة التقييمات بدقة، والاقتصار على متاجر التطبيقات الرسمية، وتجنب التطبيقات، التي يتم نشرها عن طريق برامج التراسل الفوري أو التي يتم عرضها في مواقع إلكترونية مشبوهة.

- الحذر من طلبات تسجيل الدخول

يتعين على المستخدم توخي الحرص والحذر إذا طُلب منه تسجيل الدخول إلى أي موقع إلكتروني بواسطة بيانات البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى أنه يجب التحقق من الموقع الإلكتروني الظاهر؛ لأن هذه العملية قد تكون محاولة احتيالية لتصيد البيانات. وإذا وقع المستخدم ضحية لمثل هذه الهجمات فإنه يتعين عليه تغيير كلمة المرور على الفور وإبلاغ خدمة دعم العملاء، وبالإضافة إلى أنه يجب تقديم بلاغ إلى جهة الشرطة المختصة بالجرائم الإلكترونية.