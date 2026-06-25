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المياه: ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف 

  • 25 حزيران 2026
  • 11:37
المياه ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف 

خبرني - أسفرت حملة نفذتها سلطة المياه وشركة مياه الأردن - مياهنا كوادر إدارة مياه الزرقاء الاربعاء 24/6/2026 ، استكمالا لإجراءات الحملة المستمرة لضبط وحماية مصادر المياه وخفض الفاقد المائي بالتعاون مع مديرية الامن العام عن ضبط اعتداءات كبيرة على 3 خطوط رئيسية تعتدي على حقوق المواطنين المائية من خلال سحب وصلات منزلية مخالفة تزود 100 منزل غير مشمولين بخدمات المياه بطريقة غير مشروعة.

وتم فصل الاعتداءات  وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة  لتقدير كميات المياه المسحوبة وتغريم المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين ، مناشدة الجميع عدم التهاون في الإبلاغ عن اية مخالفات او تجاوزات لما فيه مصلحة للواقع المائي واستمرارية التزويد للمواطنين .

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