نقطة حوار في مراكش: تعديلات مدونة الأسرة تثير نقاشا واسعا في المغرب

خبرني - خصص برنامج "نقطة حوار" مساحة لمناقشة الجدل الدائر بشأن التعديلات المقترحة على مدونة الأسرة في المغرب، وذلك خلال حلقة سُجلت في مدينة مراكش بحضور عدد من المهتمين بالشأن العام وقضايا الأسرة وحقوق المرأة.

واحتضن مركز نجوم "جامع الفنا" الثقافي فعاليات تسجيل الحلقة، بمشاركة عشرات الشباب والشابات القادمين من مناطق مختلفة من المملكة، بينهم طلبة وخريجو جامعات وفاعلون مدنيون، حيث تبادلوا الآراء بشأن أبرز التعديلات المطروحة وانعكاساتها الاجتماعية والقانونية.

واستضافت الحلقة كلا من الدكتورة سعادة بوسيف، رئيسة منظمة العدالة والتنمية، وغزلان ماموني، رئيسة جمعية "كيف ماما كيف بابا"، اللتين قدمتا وجهتي نظر مختلفتين بشأن عدد من القضايا المثيرة للجدل المرتبطة بإصلاح مدونة الأسرة.

ولا يزال الجدل بشأن مشروع تعديل مدونة الأسرة يتواصل في المغرب، في وقت تتصاعد مطالب جمعيات نسائية وحقوقية بالإسراع في إخراج الإصلاح إلى حيز التنفيذ قبل انتهاء الولاية الحكومية الحالية.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد دعا إلى مراجعة مدونة الأسرة بما يواكب التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المغربي، مع الحفاظ على المرجعية الدينية والثقافية للمملكة.

ومنذ ذلك الحين، تحولت القضية إلى واحدة من أكثر الملفات إثارة للنقاش العمومي، نظرا لارتباطها المباشر بقضايا الأسرة والمرأة والطفل.

وتشمل أبرز التعديلات المقترحة توسيع حقوق المرأة بعد الطلاق، والاعتراف بعمل الزوجة داخل البيت كمساهمة في تنمية أموال الأسرة، ومنح الأم الحاضنة صلاحيات قانونية أوسع، إلى جانب تسهيل بعض إجراءات الزواج لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.

كما أثارت مقترحات تتعلق بإثبات النسب عبر البصمة الوراثية وإعادة النظر في بعض قواعد الإرث نقاشا واسعا بين مختلف الفاعلين، حيث تعتبر هذه الملفات من أكثر القضايا حساسية لارتباطها بأحكام دينية واجتماعية راسخة.