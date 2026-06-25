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(زلزال مزدوج) يضرب فنزويلا.. ومقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 700 آخرين

  • 25 حزيران 2026
  • 11:32
زلزال مزدوج يضرب فنزويلا ومقتل 32 شخصاً على الأقل وإصابة 700 آخرين

خبرني - ضرب زلزالان بلغت قوتهما 7,2 و7,5 درجات، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فنزويلا الأربعاء، متسببين بوقوع عشرات القتلى ومئات الجرحى وفق حصيلة أولية.

وأعلنت الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز حالة الطوارئ، كما أُغلق مطار كراكاس الذي تعرّض على حد قولها لأضرار جسيمة.

وأعلنت رودريغيز الخميس وقوع 32 قتيلاً على الأقل وأكثر من 700 جريح في حصلية أولية للزلزالين اللذين ضربا البلاد الأربعاء.

وقالت في رسالة "تلقينا في الوقت الحاضر معلومات تفيد عن وقوع 32 قتيلاً ... وأكثر من 700 جريح"، مشيرة إلى أنها لا تملك بعد بيانات بشأن ولاية لاغوايرا القريبة من العاصمة، التي قالت أيضاً إنها الأكثر تضرراً، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وبحسب الهيئة الأمريكية، وقع الزلزال الأول بقوة 7,2 درجة في الساعة 18,04 (22,04 بتوقيت غرينتش) على عمق 21,9 كيلومتر، على مسافة نحو 200 كيلومتر من كراكاس، وتلاه بعد 39 ثانية زلزال ثانٍ بقوة 7,5 درجة وعمق 10 كيلومترات على بُعد 45 كيلومتراً من العاصمة، أعقبته نحو عشرين هزة ارتدادية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن "الحدث كان زلزالاً مزدوجاً"، وهو "كارثة يتوقع أن تكون تبعاتها جسيمة"، مضيفة أنه "من المرجح أن تكون حصيلة الوفيات مرتفعة وأن تكون الأضرار واسعة النطاق".

وطلب وزير الداخلية ديوسدادو كابيو من السكان مغادرة منازلهم، مضيفاً أنه تم قطع إمدادات الغاز عن العديد من المباني كإجراء احترازي.

وقال "تضررت بعض المنشآت، ولا نريد وقوع أي نوع من الحوادث المتعلقة بالغاز".

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