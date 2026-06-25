اعتداء عنيف يهز مصر.. عائلة مريضة تعتدي على طبيبة أسنان لاستعادة (ضرس مخلوع) !

خبرني - شهدت منصات التواصل في مصر موجة عارمة من الغضب والإدانة، إثر واقعة مأساوية دارت أحداثها داخل إحدى الوحدات الصحية بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حيث تعرضت طبيبة الأسنان "سارة عوض" لاعتداء بالضرب المبرح من قِبل عدة أشخاص داخل مقر عملها، لتظهر شهادات جديدة حول الواقعة.

وفي كشفه لكواليس تلك الواقعة، تحدث والد الطبيبة الضحية بمرارة قائلاً: "الواقعة بدأت أثناء ممارسة ابنته لعملها بشكل طبيعي حيث قامت بخلع ضرس لإحدى الفتيات، ووضعته فوراً داخل وعاء النفايات الطبية وفقاً للوائح الصارمة المتبعة لمنع انتقال العدوى الفيروسية".

وأضاف أن الفتاة اعترضت بشدة وطلبت استعادة الضرس المخلوع، غير أن الطبيبة رفضت مخالفة القوانين المنظمة للعمل، وأخبرتها أن بإمكانها تقديم شكوى رسمية لمديرة الوحدة.

اقتحام العيادة

وتابع الأب أن ابنته فوجئت بعدها باقتحام والد الفتاة وبرفقته 5 أشخاص آخرين للعيادة، وانهالوا عليها بالضرب المبرح باستخدام أدوات حديدية ومقص، مما أحدث تلفيات بالغة بالمكان وصراخ هز أرجاء الوحدة الصحية.

في المقابل، برزت رواية مغايرة من الطرف الآخر حيث ادعت شقيقة الفتاة المتهمة عبر منشور متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أن شقيقتها شعرت بدوخة شديدة عقب خلع الضرس، وأن الطبيبة انتقدت تصرفها بحدة وطلبت منها المغادرة.

وزعمت الفتاة أن الطبيبة قامت برش المياه على شقيقتها وتوجيه عبارات مسيئة إليها، مشيرة إلى أن الشجار تصاعد وتطور إلى اعتداءات متبادلة وإصابات بين الطرفين عقب محاولتها تصوير الواقعة بهاتفها المحمول.

كسر مضاعف.. وجراحة

وحسم الدكتور أحمد شوقي، نقيب أطباء الأسنان بالقليوبية، الجدل حول حجم الإصابات، مؤكداً أن الطبيبة "سارة عوض" نُقلت إلى مستشفى ناصر العام وخضعت لعملية جراحية عاجلة، إثر إصابتها بكسر مضاعف في الساعد الأيسر استلزم تركيب شرائح ومسامير طبية، مشدداً على أن كرامة الطبيب "خط أحمر" وأن هذا التجاوز الخطير لا يمكن السكوت عنه.

من جانبها نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية في السيطرة على الموقف حيث تم القبض على 4 أشخاص، بالإضافة إلى شقيق طبيبة الأسنان على خلفية تبادل الاتهامات وإحداث تلفيات بالغة بالمركز الطبي.

وقررت جهات التحقيق استدعاء مدير المركز الطبي والعاملين به وشهود العيان لسماع أقوالهم.

ونظراً لخطورة الواقعة، تواصل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، مع النائب العام المستشار، محمد شوقي، لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر رسمي باسم المنشأة الصحية.

من جانبه أوفد المجلس العام لنقابة أطباء الأسنان وفداً زار الطبيبة في المستشفى، ثم توجه مباشرة إلى قسم شرطة شبرا الخيمة لمتابعة سير التحقيقات.

"اعتداء صارخاً"

وأصدرت النقابة بياناً حاداً أكدت فيه أن ما تعرضت له الطبيبة يمثل اعتداءً صارخاً على حرمة المنشأة الطبية والمنظومة الصحية برمتها، ويهدد استقرار بيئة العمل الإنسانية، مضيفة أن النقابة لن تتوانى عن اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة لحماية أعضائها وضمان عدم تكرار هذه المشاهد المؤسفة.

وكانت مصر قد شهدت في الآونة الأخيرة عدة وقائع اعتداء على أطباء خلال تأدية عملهم.

وأعلنت وزارة الصحة أن الوزير شدد على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تماماً، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.

وأكد وزير الصحة على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائياً، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان كرامة الأطباء، وتجريم ومعاقبة من يتعدى على الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم.

حبس وغرامات

وأقرت الحكومة قانون المسؤولية الطبية والذي تضمن بنوداً تحمي الأطباء والطواقم الطبية أثناء تأدية أعمالهم.

وتضمن المشروع بنوداً تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن مئة ألف جنيه كل من يعتدي على أي من المنشآت الطبية، أو أي من العاملين فيها.

ونص القانون على أن تكون العقوبة بالحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا يزيد عن خمس سنوات، أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه إذا وقع الاعتداء على طبيب أو أي من أعضاء الفريق الطبي المعاون له وإذا وقعت الجريمة أثناء وبسبب تأديتهم لعملهم.