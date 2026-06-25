سيناريوهات التأهل.. الفراعنة يضعون قدما في دور الـ32 قبل موقعة إيران الحاسمة

خبرني - يقترب منتخب مصر الأول لكرة القدم من حسم تأهله رسميا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد انطلاقة قوية وضعته في صدارة المجموعة السابعة قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويتصدر "الفراعنة" المجموعة برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، والتعادل مع بلجيكا، ليصبحوا في موقف قوي قبل مواجهة الجولة الحاسمة.

ترتيب المجموعة السابعة:

مصر — 4 نقاط

إيران — نقطتان

بلجيكا — نقطتان

نيوزيلندا — نقطة واحدة

وتقام الجولة الأخيرة بمواجهتين حاسمتين:

مصر x إيران

بلجيكا x نيوزيلندا

سيناريوهات التأهل

حتى في حال خسارة مصر أمام إيران، تبقى فرص التأهل قائمة بقوة ضمن أفضل الثوالث، وفق نظام البطولة الذي يمنح بطاقة عبور لـ8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث.

وبالنظر إلى النتائج في المجموعات الأخرى، فإن رصيد مصر الحالي (4 نقاط) يمنحها أفضلية واضحة على عدد من المنتخبات التي أنهت دور المجموعات برصيد 3 نقاط فقط، ما يقرب "الفراعنة" من العبور حتى قبل خوض المباراة الأخيرة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض المواجهة المنتظرة أمام إيران يوم السبت المقبل في مدينة سياتل على ملعب "لومين فيلد"، عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وسط طموحات كبيرة لحسم الصدارة رسميا ومواصلة المشوار المونديالي بثبات.