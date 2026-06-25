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  • وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات

وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات

  • 25 حزيران 2026
  • 11:16
وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات
أرشيفية

خبرني - اطمأن وزير التربية والتعليم، عزمي محافظة، على سير امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة في يومه الأول، خلال تفقده غرفة العمليات الخاصة بالامتحان في إدارة الامتحانات العامة.

وأبدى محافظة خلال الزيارة، التي رافقه فيها أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية نواف العجارمة، ارتياحه للإجراءات المتبعة لضمان تقدم الطلبة للامتحان بسهولة ويسر وفي بيئة مناسبة.

واستمع إلى عرض حول سير العمل في غرفة العمليات، مؤكدًا ضرورة الاستجابة السريعة للملاحظات الواردة ومتابعتها بشكل فوري، والإجابة عن استفسارات المواطنين والطلبة بشأن الامتحان وإجراءاته بكل شفافية.

وأشاد بجهود القائمين على غرفة العمليات والكوادر المساندة في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم، إضافة إلى رؤساء القاعات والمراقبين والمصححين، مشيرًا إلى أنها تعمل بتكامل مع الأجهزة المعنية لضمان سير الامتحان وفق الخطة المقررة.

وتتابع الوزارة من خلال غرفة العمليات مجريات الامتحان، وتستقبل الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي، وتتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وتقدم للامتحان في يومه الأول (126,679) مشتركًا ومشتركة، موزعين على الفروع الأكاديمية والمهنية.

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