الذهب يغوص إلى قاع 7 أشهر متأثرا بالدولار

خبرني - واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس ولامست أدنى مستوى لها في أكثر ​من 7 أشهر متأثرة بقوة الدولار.

وبحلول الساعة 09:45 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.29% إلى 3997 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للأصفر الرنان بنسبة 0.52% إلى 3978.59 دولار للأونصة، بعد أن سجل أمس الأربعاء أدنى مستوى له ⁠منذ نوفمبر 2025.

وتراجع ​سعر الذهب إلى ما دون مستوى الرئيسي 4000 دولار للأونصة أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي ​الأمريكي) أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لـ"سي إم إي"، ​يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام، ويرون ‌فرصة ⁠بنسبة 67 بالمئة تقريبا لإقرار زيادة في سبتمبر المقبل.

وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا، مما زاد من تكلفة ​الذهب بالنسبة للمشترين ​الحائزين على ⁠عملات أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس ​التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي، والمقرر صدورها في ​وقت لاحق ⁠من اليوم للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.