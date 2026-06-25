أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران

خبرني - باشرت أمانة عمان الكبرى الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة شفا بدران حسب المخطط المرفق، استكمالا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة سليمان الشمري، إن الأعمال تشمل شارع شفا بدران وشارع رفعت شموط وشارع الأعراف ضمن حي المروج وحي ياجوز، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء وتسهيل حركة المرور.

وأضاف أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

ودعت الأمانة المواطنين إلى عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل، تجنبا لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار والالتزام بإرشادات السلامة العامة والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية لضمان سلامتهم وسير العمل دون عوائق.

وكانت الأمانة قد أنهت تنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مناطق وادي السير والقويسمة وبسمان وخريبة السوق وطارق.