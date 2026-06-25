*
الخميس: 25 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أمانة عمان: أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران

  • 25 حزيران 2026
  • 11:08
أمانة عمان أعمال قشط وتعبيد في شفا بدران

خبرني - باشرت أمانة عمان الكبرى الخميس، بتنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في منطقة شفا بدران حسب المخطط المرفق، استكمالا لحملة التعبيد الشاملة التي تقوم بها لإعادة تأهيل الشوارع وتطوير البنية التحتية في العاصمة.

وقال المدير التنفيذي للطرق في الأمانة سليمان الشمري، إن الأعمال تشمل شارع شفا بدران وشارع رفعت شموط وشارع الأعراف ضمن حي المروج وحي ياجوز، وذلك بهدف رفع كفاءة شبكة الطرق في الأحياء وتسهيل حركة المرور.

وأضاف أن خطة تنفيذ أعمال التعبيد ستتم بالتنسيق مع إدارة السير، لتنظيم الحركة المرورية وإعداد التحويلات اللازمة في المواقع، بما يضمن انسيابية حركة السير وسلامة مستخدمي الطريق.

ودعت الأمانة المواطنين إلى عدم إيقاف مركباتهم في الشوارع المشمولة بالتعبيد طيلة فترة العمل، تجنبا لإعاقة حركة الآليات الثقيلة أو تعرض المركبات لأي أضرار والالتزام بإرشادات السلامة العامة والتقيد بالتحويلات المرورية والشواخص الإرشادية لضمان سلامتهم وسير العمل دون عوائق.

وكانت الأمانة قد أنهت تنفيذ أعمال قشط وتعبيد لعدد من الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية في مناطق وادي السير والقويسمة وبسمان وخريبة السوق وطارق.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المياه: ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف 
المياه: ضبط اعتداءات في الزرقاء تزود 100 منزل بشكل مخالف 
  • 2026-06-25 11:37
الأردن يعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين
الأردن يعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين
  • 2026-06-25 11:23
ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة  
ضبط مركبة تسير بسرعة 217 كم/ساعة على طريق حدّه الأقصى 100 كم/ساعة  
  • 2026-06-25 11:19
وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات
وزير التربية يتفقد غرفة العمليات الخاصة بامتحان التوجيهي في إدارة الامتحانات
  • 2026-06-25 11:16
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة
الجيش يحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة
  • 2026-06-25 11:05
العجارمة لطلبة التوجيهي: لستم وحدكم، فخلفكم وطن بأكمله
العجارمة لطلبة التوجيهي: لستم وحدكم، فخلفكم وطن بأكمله
  • 2026-06-25 10:02