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  • الكاتب زهير الشرمان يصدر مؤلفه الأول.. (رواية الوعي الممنوع)

الكاتب زهير الشرمان يصدر مؤلفه الأول.. (رواية الوعي الممنوع)

  • 25 حزيران 2026
  • 10:59
الكاتب زهير الشرمان يصدر مؤلفه الأول رواية الوعي الممنوع

خبرني - أصدر الكاتب زهير عبدالله الشرمان مؤلفه الأول وهو رواية جاءت تحت عنوان :الوعي الممنوع).

وقال الشرمان: يسرني أن أشارككم خبرا أعتز به، فقد صدر بحمد الله وتوفيقه مؤلفي الأول بعنوان "رواية الوعي الممنوع: ما لا يراد لك أن تراه"، وهو ثمرة سنوات من المطالعة والبحث والتأمل والمراجعة، إيمانا مني بأن الكلمة الصادقة، والفكر المسؤول، والحوار القائم على الدليل، هي من أهم أدوات بناء الوعي وترسيخ ثقافة المعرفة.

نبذة عن الكتاب:

رواية الوعي الممنوع عمل فكري يأتي في قالب روائي، ويتناول رحلة الإنسان في البحث عن الحقيقة، ويدعو إلى إعمال العقل، واحترام الدليل، ونبذ التعصب، والتمييز بين اليقين القائم على البرهان، واليقين الموروث الذي لم يخضع للمراجعة. كما يؤكد أن السؤال بداية للفهم، وأن الحقيقة أكبر من الأشخاص، وأسمى من الانتماءات.

الكتاب متاح حاليا عبر المنصات العالمية التالية:

Amazon Kindle: https://www.amazon.com/dp/B0GX58ZHJC

Smashwords: https://www.smashwords.com/books/view/2054530

Bookshop.org: https://bookshop.org/p/books/9798235348448/aa58d586f0166a2a?ean=9798235348448&digital=t

Lulu: https://www.lulu.com/shop/%D8%B2%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9/ebook/product-gjz87r5.html?page=1&pageSize=4

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