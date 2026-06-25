دراسة صادمة.. مكملات العظام الشائعة لا تحميك من الكسور

خبرني - أظهرت مراجعة علمية شاملة نُشرت حديثاً، أن تناول مكملات الكالسيوم وفيتامين "د" بشكل روتيني قد لا يحقق الفوائد المرجوة في حماية كبار السن من كسور العظام وحوادث السقوط، مما يضع علامات استفهام كبرى حول جدوى الاستهلاك الواسع لهذه المنتجات.

وقام الباحثون بتحليل بيانات ضخمة مستمدة من 69 تجربة سريرية شملت أكثر من 154 ألف بالغ حول العالم، حيث تمت مقارنة تأثير مكملات الكالسيوم أو فيتامين "د" (كلٌّ على حدة أو معاً) بمجموعات لم تتلقَّ أي علاج.

وأظهرت النتائج أن تناول الكالسيوم أو فيتامين "د" بمفرده لم يظهر أي خفض ملموس في مخاطر الكسور.

أما عند دمجهما معاً، فقد تبين وجود فائدة ضئيلة جداً وغير مؤثرة من الناحية الإكلينيكية في الحياة اليومية؛ إذ ساهم المزيج في منع حالة كسر واحدة فقط بين كل 100 شخص، وثلاث حالات كسر في الفخذ بين كل 1,000 شخص.

وأوضح الخبراء أن هذه النتائج لا تعني عدم أهمية هذه العناصر الحيوية لبناء العظام، بل تدحض فكرة ضرورة تناولها بشكل روتيني كعلاج وقائي عام.

وتظل هذه المكملات ضرورية للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام، أو النقص الحاد في الفيتامينات، أو تحت إشراف طبي مباشر.

وبدلاً من الاعتماد على خزانة الأدوية، تؤكد الدراسة أن الدليل العلمي الأقوى للحفاظ على قوة العظام ومنع السقوط يكمن في ممارسة الأنشطة البدنية المنتظمة، وخاصة تمارين المقاومة، وتمارين التوازن، والمشي، والتي تسهم بفاعلية أكبر في تحسين استقرار الجسم وحماية الهيكل العظمي مع تقدم العمر.