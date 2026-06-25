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العجارمة لطلبة التوجيهي: لستم وحدكم، فخلفكم وطن بأكمله

  • 25 حزيران 2026
  • 10:02
العجارمة لطلبة التوجيهي لستم وحدكم فخلفكم وطن بأكمله

خبرني - وجه أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، الدكتور نواف العجارمة اليوم رسالة اطمئنان لطلبة" التوجيهي"، حثهم فيها على العزيمة والاصرار، وتاليًا نصها:


"أبنائي وبناتي:

أخاطبكم اليوم وأنتم على أعتاب محطة ترسم ملامح مرحلة جديدة من حياتكم، وتفتح أمامكم أبواب المستقبل الرحبة. وأنتم في هذه اللحظة لستم وحدكم، فخلفكم آباء وأمهات آمنوا بقدراتكم ومعلمون حملوا رسالتهم تجاهكم بإخلاص وأمانة، ووطن بأكمله يثق بكم وينتظر منكم ما يليق بعزيمتكم وإصراركم.

وأريدكم أن تطمئنوا تماماً إلى أن العدالة ليست شعارات ترفع، بل قيم راسخة تحكم جميع الإجراءات والتفاصيل، وتوجه مختلف مراحل العمل منذ اللحظة الأولى وحتى إعلان النتائج.

وتذكروا دائماً أن ورقة الامتحان ليست خصماً لكم بل نافذة تعبرون من خلالها إلى أحلامكم، وجسراً تعبرون عليه نحو الغد الذي تتطلعون إليه وتستحقونه.

أضرع الى الله العلي القدير أن يشرح صدوركم، ويثبت قلوبكم، ويبارك في جهودكم، وأن يكلل سعيكم بالتوفيق والنجاح والضارعات معي آيات ربي أن يجعل أيامكم المقبلة أيام فرح وفخر وإنجاز".

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