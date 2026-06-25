النجم الألماني غوتزه: نادم على صورتي مع ميسي

خبرني - عبر الألماني ماريو غوتزه نجم منتخب ألمانيا وبطل كأس العالم 2014 عن ندمه على التقاط صورة مع ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية بعد نهائي المونديال قبل 12 عاماً.

وسجل غوتزه الهدف الحاسم في نهائي كأس العالم 2014 معلناً تتويج "المانشافت" برابع بطولة في تاريخه.

وخلال زيارته لمتحف "فيفا" في مركز روكفلر بنيويورك، اعترف لاعب خط وسط أينتراخت فرانكفورت، البالغ من العمر 34 عاماً، بأنه في سن الـ22، كان أصغر من أن يدرك تماماً الثقل التاريخي لهدفه في الوقت الإضافي ضد الأرجنتين.

وخلال زيارته، أبدى غوتزه أسفه بشأن توقيت الصورة التي التقطها ونشرها مع ليونيل ميسي مباشرة بعد نهائي عام 2014: لم يكن التوقيت الأفضل، ربما هذا هو أسوأ توقيت كان أسوأ توقيت بعد المباراة. لكن في النهاية، كنت مجرد معجب كبير به، بما فعله لكرة القدم وكل ما يفعله حتى الآن. لذلك كنت مجرد معجب كبير وأحبه حقًا كلاعب.

وأشاد غوتزه بالاستمرارية المذهلة لميسي البالغ من العمر 39 عاماً، والذي يتصدر حالياً سباق الحذاء الذهبي في كأس العالم 2026 برصيد 5 أهداف "لا يصدق" و"مجنون"، مشيرًا إلى أنه وكريستيانو رونالدو هما "ربما الوحيدين" الذين يمكنهم الأداء على هذا المستوى لأكثر من 20 عامًا.

ورشح غوتزه فرنسا والأرجنتين وإنجلترا وألمانيا للفوز بالبطولة مختتماً بأن "في النهاية، هي الأشياء الصغيرة، يجب أن يكون لديك قدر معين من الحظ.