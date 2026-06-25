كم عدد تمارين الضغط التي يجب أن تتمكن من أدائها حسب عمرك؟

خبرني - قد يبدو تمرين الضغط مجرد جزء عادي من أي حصة رياضية، لكنه في الواقع يُعد من أبسط الاختبارات التي تمنح مؤشرات مهمة حول قوة الجسم وصحته العامة.

وبحسب تقرير نشرته "هافينغتون بوست" فإن عدد مرات الضغط التي يمكنك أداؤها بشكل صحيح قد يكشف الكثير عن مستوى لياقتك وقدرتك العضلية، بل وحتى عن مدى حفاظك على صحتك مع التقدم في العمر.

ويرى خبراء اللياقة البدنية أن القدرة على أداء تمارين الضغط تختلف بشكل طبيعي بين الفئات العمرية، إذ يتمتع الشباب عادة بقوة وتحمل أكبر، بينما يتراجع الأداء تدريجياً مع التقدم في السن نتيجة انخفاض الكتلة العضلية وتغيرات الجسم الطبيعية.

وبحسب معايير اللياقة الشائعة، يُعد أداء نحو 25 إلى 30 تمرين ضغط أو أكثر مؤشراً جيداً للرجال في العشرينات من العمر، بينما يُنظر إلى القدرة على تنفيذ 15 إلى 20 تكراراً في سن الأربعين باعتبارها علامة إيجابية على الحفاظ على القوة العضلية والنشاط البدني المنتظم.

أما في السبعينيات، فإن القدرة على أداء 10 تمارين ضغط أو أكثر بشكل صحيح ومن دون إجهاد مفرط تُعتبر مؤشراً جيداً على اللياقة والصحة الوظيفية، خصوصاً إذا كان الشخص يحافظ على نمط حياة نشط وممارسة منتظمة للرياضة.

لكن الخبراء يؤكدون أن الأهم من الأرقام هو جودة الأداء. فالتمرين يجب أن يُنفذ بوضعية صحيحة، مع الحفاظ على استقامة الجسم وتجنب الضغط الزائد على الكتفين أو أسفل الظهر. كما أن المقارنة ينبغي أن تكون مع أقران الفئة العمرية نفسها، لا مع الرياضيين المحترفين أو الفئات الأصغر سناً.

ولا تقتصر فوائد تمارين الضغط على تقوية عضلات الصدر والكتفين والذراعين فحسب، بل تساعد أيضاً على تحسين التوازن والثبات العضلي وتعزيز اللياقة القلبية التنفسية عند ممارستها بانتظام، ما يجعلها مؤشراً عملياً وسريعاً لمراقبة مستوى اللياقة البدنية.

ويحذر مختصون من تجاهل التراجع الملحوظ في القوة العضلية مع التقدم في العمر، إذ قد يكون ذلك إشارة إلى الحاجة لمراجعة نمط الحياة، سواء من خلال زيادة النشاط البدني أو تحسين النظام الغذائي. فالحفاظ على القوة العضلية لا يرتبط بالمظهر فقط، بل يلعب دوراً أساسياً في الاستقلالية الحركية وجودة الحياة في المراحل المتقدمة من العمر.

وفي النهاية، قد لا يكون عدد تمارين الضغط التي تستطيع أداءها اليوم مجرد رقم عابر، بل مؤشر بسيط يخبرك بمدى استعداد جسمك لمواجهة تحديات السنوات المقبلة.