انتصار جديد للفنانين.. ياسر جلال يحتفل بقرار مجلس الشيوخ

خبرني - أشاد الفنان المصري وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال بموافقة المجلس على المقترح الذي تقدم به بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف ولمن جاوره من فناني الأداء، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً للمبدعين.



دعم للمبدعين

وأوضح جلال في بيان صحفي له نشره عبر حسابه على منصة «إنستغرام» أن القرار يعكس اهتماماً حقيقياً بقضايا الفنانين، موجهاً الشكر لرئاسة مجلس الشيوخ والأمانة العامة على دعمهم للملفات المرتبطة بحقوق المبدعين، ومشيداً بالدور الذي قام به المجلس في مناقشة المقترح وإحالته إلى الحكومة لاستكمال الإجراءات اللازمة.



إشادة بدور مجلس الشيوخ

وأكد أن القضية تتجاوز كونها مطلباً لفئة مهنية محددة، إذ ترتبط بالحفاظ على مكانة الفن والثقافة باعتبارهما من أبرز أدوات القوة الناعمة المصرية، ودورهما في تعزيز الهوية الوطنية ونشر الوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن توفير الحماية القانونية للمبدعين وضمان حقوقهم يساهم في استمرار العطاء الفني والثقافي ويدعم الأجيال الجديدة من الفنانين، بما يحافظ على الريادة المصرية في مجالات الفن والإبداع ويعزز حضورها الثقافي على المستويين العربي والدولي.



رسالة للمستقبل

وشدد ياسر جلال على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية، بما يواكب المتغيرات الحديثة ويضمن حماية أكبر للمبدعين، مؤكدًا أن الاستثمار في الثقافة والفنون يظل أحد أهم أدوات بناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.



دعم من الوسط الفني

وشهدت قرار ياسر جلال تفاعلاً واسعاً من عدد من الفنانين والمتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد كثيرون بالخطوة التي تستهدف تعزيز حقوق المبدعين ودعم الفنانين.