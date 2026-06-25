الذهب يواصل تراجعه

خبرني - واصلت أسعار الذهب تراجعها الخميس، وظلت تحوم بالقرب من أدنى مستوى لها منذ أكثر من سبعة أشهر الذي سجلته في الجلسة الماضية في ظل قوة الدولار على خلفية تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية.

بحلول الساعة 0043 بتوقيت غرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 %إلى 3985.89 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل الأربعاء أدنى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2025. وخسرت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 0.2 %إلى 4001.60 دولار.

وتراجع سعر الذهب إلى ما دون مستوى الرئيسي 4000 دولار للأوقية أمس تحت ضغط ارتفاع الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، ويرون فرصة بنسبة 67 % تقريبا لإقرار زيادة في سبتمبر أيلول.

وارتفع الدولار لليوم الثالث على التوالي أمس ليصل إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا مما زاد من تكلفة الذهب بالنسبة للمشترين الحائزين على عملات أخرى.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، وهي مقياس التضخم المفضل لمجلس الاحتياطي، والمقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم للحصول على مؤشرات إضافية بشأن السياسة النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 %إلى 57.33 دولار للأوقية وتراجع سعر البلاتين 0.2 %إلى 1575.85 دولار، في حين ارتفع سعر البلاديوم 0.3 %إلى 1170.25 دولار.