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لاعب نادي رين يتحول إلى لص ويسرق الهواتف في فرنسا

  • 25 حزيران 2026
  • 08:58
لاعب نادي رين يتحول إلى لص ويسرق الهواتف في فرنسا

خبرني - حكم على لاعب كرة قدم محترف في نادي ستاد رين بعقوبة سجن مع وقف التنفيذ لمدة 18 شهرًا بعد سلسلة من سرقات الهواتف المسلحة في المدينة يوم السبت الماضي.

ووقع الحادث بين الساعة 2 صباحًا و4 صباحًا بالقرب من وسط المدينة، إذ استخدم اللاعب المجهول الهوية، مع لاعب شاب في كرة السلة، وقاصر، سكينًا لسرقة 4 ضحايا.

ظهر الثنائي، لاعب كرة القدم والسلة، في المحكمة يوم الاثنين، وتلقى لاعب ستاد رين عقوبة سجن لمدة 18 شهرًا مع وقف التنفيذ لمدة عامين و70 ساعة من الخدمة المجتمعية.
وحُكم على الطالب ولاعب كرة السلة بالسجن لمدة 18 شهرًا، مع وقف التنفيذ لمدة 14 شهرًا لمدة عامين، بعد أن أشار إلى ديون عائلية كدافعه، أما القاصر سيتم محاكمته في وقت لاحق.

وصف محامي الدفاع المجموعة بأنها "ثلاثي من الحمقى" بدون سجلات جنائية سابقة.
وخلال الجلسة، ادعى لاعب كرة القدم في رين أنه لم يكن على علم بالخطة في البداية، قائلاً إنه لم يكن يعرف ما الذي كانوا سيفعلونه عندما التقطه أصدقاؤه، مضيفًا أنه شعر بالأسف بعد السرقة الأولى لكنهم استمروا على أي حال.

رفض نائب المدعي العام هذه الادعاءات بالعفوية، مشيرًا إلى أن المجموعة تصرفت وهي مقنّعة ومنظمة.

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