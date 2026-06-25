5 آلاف دولار في الساعة.. أجر توفيق عكاشة يثير جدلًا واسعًا

خبرني - أثار الإعلامي المصري توفيق عكاشة حالة واسعة من الجدل حين أعلن عن أجر استضافته في البرامج التلفزيونية، مؤكدًا أنه لا يتقاضى أقل من 5 آلاف دولار عن الساعة الواحدة.

واعتبر البعض أن الأجر "مُبالغ فيه" ويعد بمثابة "شرط تعجيزي" سيحول أمام القنوات المختلفة دون استضافته، فيما رأى البعض الآخر أنه من حقه أن يضع لنفسه "التسعيرة" التي يريدها، وحرية الاختيار مكفولة للطرف الآخر.

وكتب عكاشة عبر حسابه على منصة "إكس": رسالة إلى كل القنوات الفضائية العربية التي تتواصل معي أو التي ترغب في التواصل معي من أجل عمل حوارات معي، أنا لن أرفض حواراً ولكن أنا أحصل على أجر في الحلقة مهما كانت مدتها".

وأضاف: "أحصل مقابل استضافتي ساعة أو أقل على 5 آلاف دولار، بينما أكثر من ساعة بدقيقة واحدة أحصل على 10 آلاف دولار، وهذه رسالتي لكم جميعاً لعدم الإحراج".

يذكر أن محكمة الأسرة بحي "مدينة نصر" في القاهرة سبق أن قضت بحبس الإعلامي البارز شهرًا في دعوى حبس "متجمد نفقة طفل"، لامتناعه عن سداد مبلغ بقيمة 20 ألف جنيه، بعد منحه فرصة أخيرة لدفع المبلغ.