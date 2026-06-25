إيران تحذر السفن من ممرات عبر هرمز تم الإعلان عنها (دون تنسيق)

خبرني - أعلن الحرس الثوري الإيراني أن المسار الذي أعلنته بعض الجهات دون تنسيق مع إيران لعبور مضيق هرمز خطير، محذرا من عبوره.

جاء هذا التحذير من بحرية الحرس الثوري الإيراني ردا على إعلان سلطنة عمان تنسيقها مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لفتح ممر بحري مؤقت وبديل للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز دون فرض رسوم عبور.

واعتبر الحرس الثوري أن أي مسار شحن جديد في مضيق هرمز يتم الإعلان عنه دون التنسيق مع طهران هو أمر غير مقبول وينطوي على خطورة شديدة.

وأكد البيان أن العبور الآمن للسفن غير ممكن إلا من خلال المسارات والممرات المائية المعتمدة والمحددة حصرياً من قِبل السلطات الإيرانية.

وشددت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني على أن التنسيق مع قواتها عبر قناة الاتصال البحرية الدولية (VHF Channel 16) يعد إجراء إلزاميا لكافة السفن قبل العبور.

وحذر الحرس الثوري من أن أي سفينة تبحر خارج الممرات الإيرانية أو تخالف هذه التعليمات ستواجه إجراءات مباشرة وملاحقة من قبل طهران.

يأتي هذا التصعيد الميداني في وقت حساس يعقب توقيع مذكرة تفاهم أولية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة إقليمية لإعادة فتح المضيق، حيث تسعى إيران من خلال هذه البيانات إلى فرض سيطرتها الكاملة على حركة الملاحة واشتراط تحصيل رسوم عبور، رافضة أي ترتيبات دولية مستقلة.