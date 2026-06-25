نجم النشامى مهند أبو طه خامسا في مؤشر استعادة الاستحواذ بمونديال 2026

خبرني - أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن موقع متخصص في الأرقام والإحصاءات الكروية، حلول لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم مهند أبو طه في المركز الخامس على قائمة أكثر اللاعبين استعادة للاستحواذ بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وسجل أبو طه 15 حالة استعادة للاستحواذ خلال مباراتي المنتخب الوطني أمام النمسا والجزائر، متساويا مع لاعب منتخب أوزبكستان بيخرز كريموف ولاعب منتخب مصر مروان عطية.

وجاء لاعب منتخب الأوروغواي رودريغو بينتانكور في صدارة الترتيب برصيد 19 حالة استعادة للاستحواذ، تلاه السويسري غرانيت تشاكا والألماني فلوريان فيرتس برصيد 17 حالة لكل منهما، فيما حل النرويجي ساندر بيرغه رابعا برصيد 16 حالة.

ويعكس وجود أبو طه ضمن المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، الدور الذي يقوم به في خط وسط المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة العالمية.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة العاشرة.