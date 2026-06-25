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رقم أردني مميز.. الروابدة الأكثر قطعًا للمسافات في أول جولتين من المونديال

  • 25 حزيران 2026
  • 03:54
رقم أردني مميز الروابدة الأكثر قطعًا للمسافات في أول جولتين من المونديال
الروابدة خلال لقاء النمسا

خبرني  - حقق اللاعب الأردني نور الروابدة رقمًا مميزًا في مونديال 2026 الجاري حاليًا، بعدما تصدّر قائمة اللاعبين الأكثر قطعًا للمسافات خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات.

ففي الجولة الأولى، قطع الروابدة مسافة 12.3 كيلومترًا، متساويًا مع لاعب منتخب إسكتلندا سكوت ماكتوميناي، فيما جاء أوليسيه في المركز الثالث، والسنغالي يرنكي في المركز الرابع، وتشواميني في المركز الخامس.

وحافظ الروابدة على الصدارة في الجولة الثانية أيضًا، بعدما قطع مسافة 12.2 كيلومترًا، فيما حلّ الأوروغوياني سوباس في المركز الثاني.

وكان الروابدة قد قال في تصريحات عقب تصدره قائمة اللاعبين الأكثر قطعًا للمسافات في الجولة الأولى: "لو كان الأمر بيدي لركضت 20 كيلومترًا إضافية".

رقم أردني مميز.. الروابدة الأكثر قطعًا للمسافات في أول جولتين من المونديال

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