عبدالله نصيب ضمن أفضل 10 لاعبين في اعتراض الكرات بمونديال 2026

خبرني - واصل لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم حضورهم اللافت في الإحصائيات الفردية لبطولة كأس العالم 2026، بعدما حل المدافع عبدالله نصيب في المركز الثامن على قائمة أكثر اللاعبين اعتراضاً للكرات في البطولة، وفق إحصائية نشرها موقع "سكواكا" المتخصص بالأرقام والإحصاءات الكروية.

وأظهرت الإحصائية أن نصيب حلّ ثامنا ضمن قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم من حيث اعتراض الكرات خلال أول جولتين من دور المجموعات، في إنجاز يعكس المستوى الدفاعي الذي قدمه مدافع "النشامى" خلال مشاركته في النهائيات العالمية.

ويعد نصيب أحد أبرز ركائز المنتخب الوطني في الخط الخلفي، حيث لعب دوراً مهماً في التصديات الدفاعية والحد من خطورة المنافسين خلال مواجهتي النمسا والجزائر ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مباراته الثالثة والأخيرة في دور المجموعات أمام المنتخب الأرجنتيني، في ختام مشواره بالمجموعة العاشرة من نهائيات كأس العالم 2026.