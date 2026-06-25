صيباري يكتب التاريخ .. إنجاز مغربي غير مسبوق في المونديال

خبرني - حفر اللاعب إسماعيل صيباري اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم المغربية، بعدما بات أول لاعب في تاريخ "أسود الأطلس" ينجح في هز الشباك خلال 3 مباريات متتالية ضمن منافسات كأس العالم.

وجاء هذا الإنجاز التاريخي لصيباري خلال المباراة التي جمعت المنتخب المغربي بنظيره الهايتي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة من دور المجموعات لمونديال 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.