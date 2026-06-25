البرازيل تضرب إسكتلندا بثلاثية وتتصدر المجموعة الثالثة

خبرني - حقق المنتخب البرازيلي فوزاً مهماً على منتخب إسكتلندا لينتزع صدارة المجموعة الثالثة من المغرب في ختام مباريات دور المجموعات.

وانتهى اللقاء الذي أُقيم على ملعب هارد روك بفوز راقصي السامبا بنتيجة 3-0.

وسجل أهداف البرازيل فينيسيوس جونيور في الدقيقتين 7 و45، فيما أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وشهد اللقاء المشاركة الاولى لنيمار في البطولة عندما دخل بديلا لكونيا في الدقيقة 76.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى 7 نقاط، متفوقاً على المنتخب المغربي بفارق الأهداف، ليتصدر ترتيب المجموعة الثالثة.