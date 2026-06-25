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المغرب يضرب هايتي برباعية

  • 25 حزيران 2026
  • 03:01
المغرب يضرب هايتي برباعية
من اللقاء

خبرني - حقق المنتخب المغربي فوزاً كبيراً على منتخب هايتي في ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الثالثة.

وانتهى اللقاء الذي أُقيم على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بفوز المغرب بنتيجة 4-2.

وافتتح منتخب هايتي التسجيل في الدقيقة 10 بهدف عكسي سجله الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه.

وعادل المغاربة النتيجة في الدقيقة 39 عبر أشرف حكيمي.

وعاد منتخب هايتي للتقدم بهدف جميل سجله ويلسون إسيدور في الدقيقة 43.

وسرعان ما عادل إسماعيل صيباري النتيجة للمغرب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2-2.

وفي الشوط الثاني، سجل المغرب هدفين عبر سفيان رحيمي في الدقيقة 78 وياسين جسيم في الدقيقة 89.

ورفع المغرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن منتخب البرازيل، الذي تغلب على إسكتلندا، فيما ودّع منتخب هايتي البطولة من دون أي نقطة.

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