اتهام بنك في سويسرا بمساعدة حاكم لبنان السابق على الاختلاس

خبرني - وجه مدعون عامون في فرنسا هذا الشهر اتهامات ضد مصرف "إتش إس بي سي" البريطاني في سويسرا على خلفية مزاعم بتورطه في مساعدة المحافظ السابق للبنك المركزي اللبناني رياض سلامة على اختلاس أموال، وسيُصدر القضاء الفرنسي لاحقا قراره بشأن إحالة القضية إلى المحكمة أو إسقاط التهم، وفق ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

ويخضع رياض سلامة وشقيقه رجاء، الذي يمتلك شركة "فوري أسوشيتس" للتحقيق في لبنان وخمس دول أوروبية في اتهامات بالاستيلاء على أموال من مصرف لبنان وتحويلها للخارج.

ويتهم المحققون الفرنسيون، وفق فايننشال تايمز، سلامة -شغل منصب حاكم مصرف لبنان بين عامي 1993 و2023- بتحويل 330 مليون دولار من البنك المركزي إلى شركة "فوري أسوشيتس" بين عامي 2002 و2015.

كما تتبع المحققون 174 معاملة مالية من شركة "فوري أسوشيتس" إلى حساب رجاء سلامة الشخصي في مصرف "إتش إس بي سي" خلال الفترة بين عامي 2009 و2016، بإجمالي 204 ملايين دولار، وذلك وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة ووثائق قانونية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن سلامة قال مرارا إنه لا علاقة له بشركة "فوري أسوشيتس" التي يمتلكها شقيقه، ولكن المحققين اللبنانيين والأوروبيين قالوا إن دور هذه الشركة كان محوريا في مخطط لاختلاس أموال عامة من مصرف لبنان.