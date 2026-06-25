سويسرا تضرب كندا في أرضها وتقتنص الصدارة

خبرني - ظفر المنتخب السويسري بصدارة المجموعة الثانية من مونديال 2026، بعد صراع قوي مع كندا صاحبة الأرض، انتهى بانتصار الضيوف (2-1) مساء الأربعاء، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر.
وسجل هدفي سويسرا كل من روبن فارجاس، في الدقيقة 46، ويوهان مانزامبي في الدقيقة 57، بينما أحرز هدف كندا الوحيد بروميس ديفيد في الدقيقة 76.
وبانتزاعها صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ضمنت سويسرا خوض مواجهة دور الـ32 أمام أحد أفضل المنتخبات المتأهلة في المركز الثالث، على أن يأتي منافسها من إحدى المجموعات الخمس التالية: E أو F أو G أو I أو J.
وبذلك تبقى الاحتمالات مفتوحة أمام المنتخب السويسري لمواجهة ثالث المجموعة الخامسة، أو ثالث المجموعة السادسة، أو ثالث المجموعة السابعة، أو ثالث المجموعة التاسعة، أو ثالث المجموعة العاشرة.
في المقابل، أنهت كندا منافسات المجموعة في المركز الثاني، برصيد 6 نقاط، لتضرب موعدًا مع وصيف المجموعة الأولى، التي تضم التشيك وكوريا الجنوبية والمكسيك وجنوب إفريقيا.