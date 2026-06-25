سويسرا تضرب كندا في أرضها وتقتنص الصدارة

خبرني - ظفر المنتخب السويسري بصدارة المجموعة الثانية من مونديال 2026، بعد صراع قوي مع كندا صاحبة الأرض، انتهى بانتصار الضيوف (2-1) مساء الأربعاء، على ملعب "بي سي بليس" في مدينة فانكوفر.

وسجل هدفي سويسرا كل من روبن فارجاس، في الدقيقة 46، ويوهان مانزامبي في الدقيقة 57، بينما أحرز هدف كندا الوحيد بروميس ديفيد في الدقيقة 76.