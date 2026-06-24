قطر تودّع كأس العالم بثلاثية من البوسنة والهرسك

خبرني - ودّع المنتخب القطري منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لومن فيلد بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

افتتح منتخب البوسنة والهرسك التسجيل في الدقيقة 29 عبر كيريم-سام ألاجبيغوفيتش بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ في الدقيقة 34 بعد هدف عكسي سجله المدافع القطري سلطان البراك بالخطأ في مرماه.

ونجح حسن الهيدوس في تقليص الفارق لقطر عند الدقيقة 42 مستفيدًا من تمريرة أدملسون جونيور، لينتهي الشوط الأول بتقدم البوسنة 2-1.

وفي الشوط الثاني، حاول المنتخب القطري العودة إلى المباراة، إلا أن إرمين مهميتش قضى على آماله بتسجيل الهدف الثالث للبوسنة والهرسك في الدقيقة 80 بعد متابعة ناجحة لكرة من ركلة ركنية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة، تغلب المنتخب السويسري على كندا بنتيجة 2-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية، فيما جاءت كندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وتأهلت أيضا إلى الدور التالي.

وحلّت البوسنة والهرسك في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف، بينما تذيلت قطر الترتيب بنقطة واحدة لتودع البطولة رسميا.