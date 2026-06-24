القوات المسلحة الأردنية ترسل إمدادات طبية ولوجستية لمحطتي رام الله وجنين الجراحيتين

خبرني - أرسلت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، مواد تزويد طبية ولوجستية إلى المحطتين الجراحيتين التابعتين لها في مدينتي رام الله وجنين بالضفة الغربية، دعماً لاستمرارية عملهما وتعزيزاً لقدرتهما على تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واشتملت مواد التزويد على كميات من الأدوية النوعية والمستلزمات الطبية واللوجستية اللازمة، بما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية للمحطتين وتمكين الكوادر الطبية من التعامل مع مختلف الحالات المرضية وتقديم الخدمات العلاجية للمراجعين بكفاءة عالية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الإنسانية والطبية المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة الأردنية دعماً للأشقاء الفلسطينيين، وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من معاناتهم ومساندتهم في مختلف الظروف.

وتواصل القوات المسلحة الأردنية، من خلال المستشفيات الميدانية والمحطات الجراحية التابعة لها في الضفة الغربية وقطاع غزة، أداء رسالتها الإنسانية والطبية، تجسيداً للدور الأردني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الصحية والعلاجية.