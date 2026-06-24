الخارجية القطرية: التحضيرات التقنية لاتفاق أميركا وإيران بدأت

خبرني - أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الأربعاء، أن الفرق التقنية بدأت العمل على تفاصيل الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، موضحة أن الموقف الخليجي موحد بشأن رفض فرض أي رسوم على حركة العبور في مضيق هرمز.

وقال المتحدث بالخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن أمن المضيق واستقرار إمدادات الطاقة يمثلان مسؤولية مشتركة، مؤكدة أهمية الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة.

إلى ذلك، أكد الأنصاري أن التنسيق بين دول الخليج مستمر وعلى أعلى المستويات، مشددة على أن الحوار الإقليمي يجب أن يقوم على مبادئ حسن الجوار.

,عقدت أميركا وإيران محادثات مطولة في سويسرا ليل الأحد الاثنين بحضور الوسيطين القطري والباكستاني، فيما أفيد بأن الأجواء كانت إيجابية، وذلك عقب أيام قليلة من توقيع مذكرة التفاهم.

كما اتفق المجتمعون في سويسرا على إنشاء لجان عمل من أجل متابعة ملفات العقوبات الأميركية على طهران والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، فضلاً عن مضيق هرمز، وملف لبنان.