كأس العالم.. فيفا يتحرك لتغيير قاعدة شهيرة بركلات الترجيح قبل الإقصائيات

خبرني - كشفت تقارير صحافية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يأمل في تعديل القواعد المنظمة لركلات الترجيح قبل انطلاق الأدوار الإقصائية من كأس العالم 2026.

وأفاد موقع "ذا أثلتيك" أنه بموجب التعديلات المقترحة، التي لا تزال بانتظار موافقة مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم المسؤول عن سن قوانين اللعبة، سيتم الاكتفاء بإجراء قرعة واحدة فقط قبل ركلات الترجيح بدلاً من قرعتين.

ووفقاً للقوانين الحالية لـ"إيفاب"، يتعين على الحكم إجراء قرعتين: الأولى لتحديد الفريق الذي سينفذ الركلة الأولى، والثانية لتحديد المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات.

وفي حال تمت الموافقة على مقترح فيفا، فإن الفريق الفائز بالقرعة سيختار إما التنفيذ أولاً أو ثانياً، أو اختيار المرمى الذي ستُنفذ عليه الركلات.

وسيمنع ذلك تكرار ما حدث في نهائي دوري أبطال أوروبا، عندما تمكن باريس سان جيرمان من اختيار ترتيب التنفيذ والمرمى معاً بعد فوزه بالقرعتين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه التعديلات، في حال اعتمادها، ستصبح إلزامية في جميع المسابقات الكروية، أم سيُترك تطبيقها لتقدير الجهات المنظمة للبطولات.

وإذا كان من المقرر تطبيق القواعد الجديدة قبل انطلاق دور الـ32 من كأس العالم في 28 يونيو، فيجب أن تحصل على موافقة "إيفاب" قبل ذلك الموعد.