القاضي يلتقي رؤساء وممثلي برلمانات عُمان والعراق والإمارات

خبرني - التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي برئيس مجلس الشورى العُماني خالد بن هلال المعولي، والنائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي حميد الطاير، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان الدليمي، ضمن أجندة مشاركته في مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وجرى، خلال اللقاءات، بحث سبل تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات، إلى جانب مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على تدعيمها في مختلف المجالات.

وخلال لقائه برئيس مجلس الشورى العماني، أكد القاضي عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الأردن وسلطنة عُمان، وما تحظى به من رعاية واهتمام من جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما أكد القاضي، خلال لقائه نائب رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي، متانة العلاقات الأردنية الإماراتية التي تستند إلى الروابط الأخوية الوثيقة بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن حرص الأردن الدائم على تعزيز التعاون البرلماني وتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين بما يعود بالنفع والمصلحة المشتركة على الشعبين الشقيقين.

وخلال لقائه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، أكد القاضي حرص الأردن الدائم على تعزيز التعاون البرلماني مع العراق الشقيق، بما يسهم في تطوير العلاقات الثنائية، مشدداً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وضمن أجندة المؤتمر شارك النواب: عطا الله الحنيطي، ومحمد السبايلة، ومحمود النعيمات، وعدنان مشوقه والعين عمر العياصرة في أعمال اللجان المتخصصة لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وهي: فلسطين الدائمة، ولجنة الأقليات والمجتمعات المسلمة، ولجنة الشؤون الثقافية والقانونية، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئية، ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة.

وجرى اختيار النائب حسين كريشان في عضوية اللجنة الدائمة للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية، والنائب محمد بني ملحم في عضوية اللجنة الدائمة للشؤون الثقافية وحوار الأديان، والنائب نمر السليحات والعين غازي السرحان بعضوية اللجنة الدائمة للاتحاد.