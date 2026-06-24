الشواربة: توظيف التحول الرقمي ساهم بتحسين الخدمات وتعزيز الشفافية

خبرني - أكد رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى، الدكتور يوسف الشواربة، أن تجربة الأمانة في توظيف التحول الرقمي تعد أداة عملية لتحسين الخدمات العامة، وتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية.

وبحسب بيان للأمانه، اليوم الأربعاء، جاء إثر مشاركة الشواربة في أعمال الدورة الثامنة لمؤتمر منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة UCLG، ومؤتمر القمة العالمي للقيادات المحلية والإقليمية الذي عقد في طنجة المغربية، تحت شعار «الجيل الجديد من الخدمات العامة المحلية الشاملة».

وأضاف الشواربة، خلال حديثه في جلسة رقمنة الخدمات العامة المحلية "الأدوات الرقمية لتعزيز الكفاءة والشفافية ووصول المواطن الى الخدمة"، أن الأمانة بدأت منذ عام 2017 برنامجاً مؤسسياً شاملاً للتحول الرقمي، وعملت على إعادة هندسة الإجراءات الداخلية قبل أتمتتها، وتطوير البنية التقنية، وربط الخدمات تدريجياً بمنظومة الدفع الإلكتروني، وتفعيل قنوات تقديم الخدمة عن بعد.

وأوضح أنه في عام 2021، حققت الأمانة محطة مفصلية بإطلاق جميع خدماتها إلكترونياً، لتكون أول مؤسسة في المملكة تعلن اكتمال تحويل خدماتها بالكامل إلى خدمات رقمية.

وأضاف أن الأمانة تقدم اليوم 154 خدمة إلكترونية، منها 18 خدمة متكاملة بالكامل من البداية إلى النهاية دون أي تدخل ورقي، إضافة إلى 6 أنظمة إلكترونية لأرشفة الوثائق و4 خدمات تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير منظومة متكاملة للتراخيص والتصاريح والتفتيش الميداني، مرتبطة بنظم المعلومات الجغرافية والبيانات الحضرية، بما يدعم اتخاذ القرار المؤسسي القائم على البيانات ويرفع كفاءة الإدارة الحضرية بشكل عام.

وقال الشواربة إن أمانة عمّان توسعت إلى مفهوم المدينة الذكية من خلال إطلاق استراتيجية عمان مدينة ذكية عام 2024، التي تركز على التنقل الذكي والحوكمة الرقمية والإدارة الحضرية القائمة على البيانات، وكانت أبرز ثمار هذه الخطوة إطلاق أول نظام دفع إلكتروني بدون تلامس في الأردن، يعمل على خطوط الباص السريع (BRT) وحافلات عمان، إلى جانب أدوات رصد حركة المرور لحظياً، وأنظمة الإدارة المواقف بشكل آلي، ومحطات لشحن المركبات الكهربائية.

وأشار إلى أن الأمانة طورت منصة "عمان تستمع"، المنصة الرقمية التشاركية التي تعتمد خرائط تفاعلية تتيح للمواطن التعرف على الخدمات المتاحة في محيطه الجغرافي والتفاعل معها مباشرة، لتكون أداة فعلية لترتيب أولويات القرار البلدي بناءً على ما يرفعه المواطنون من ملاحظات واحتياجات، خاصة في أوقات الطوارئ والأزمات.

ولفت إلى أن الأمانة تعمل على تبسيط واجهات الخدمات الرقمية، وتقليل تعقيدها الإجرائي، انطلاقاً من أن سهولة الاستخدام شرط أساسي للشمول، كما تربط جهود التحول الرقمي بمسار أوسع يتعلق ببناء القدرات والتعلم مدى الحياة وهو ما ينسجم مع عضوية عمان في شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم.

وأوضح أن هذا التحول الرقمي انعكس على مستوى الكفاءة المؤسسية حيث انخفضت الإجراءات الورقية والتكاليف التشغيلية وعدد الزيارات الميدانية المطلوبة لإنجاز المعاملة، ما أسهم في توفير وقت المواطن وجهده.

وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست بنتائج دولية ملموسة، فأصبحت عمان أول عاصمة في العالم تحصل على شهادة BSI Kitemark وفق المعيار الدولي 37106 150 الخاص بالمدن الذكية والمستدامة، كما واصلت تقدمها في مؤشر IMD العالمي للمدن الذكية.