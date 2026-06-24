البحرية الدولية: إجلاء البحارة العالقين في هرمز سيستغرق بضعة أسابيع

خبرني - قال رئيس المنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، إن إجلاء البحارة العالقين في هرمز سيستغرق "بضعة أسابيع".

وأوضح دومينغيز، في تصريحات لـ (فرانس برس)ن اليوم الأربعاء، أن خطة عملية الإجلاء التي أعلنتها هذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمكلفة السلامة في البحر الثلاثاء، ستتيح لـ600 سفينة عالقة منذ بدء الحرب مغادرة المنطقة أخيرا، مضيفا: "سنحتاج إلى بضعة أسابيع أخرى قبل أن نتمكن فعلا من إنجاز إجلاء جميع البحارة".

وذكرت المنظمة أمس الثلاثاء أن الخطة التي استغرق ​إقرارها عدة أشهر، ستتيح لمئات السفن الإبحار عبر المضيق بعد أن تقطعت بها السبل في الخليج ‌بسبب حرب إيران وعلى متنها نحو 11 ألف بحار.