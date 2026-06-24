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بريطانيا تشهد أعلى مستوى حرارة في يونيو عند 35.7 درجة

  • 24 حزيران 2026
  • 21:53
بريطانيا تشهد أعلى مستوى حرارة في يونيو عند 357 درجة

خبرني - سجلت بريطانيا اليوم أعلى درجة حرارة في تاريخها خلال شهر يونيو ​بلغت 35.7 درجة مئوية في جنوب إنجلترا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن درجة الحرارة سُجلت في تشارلوود ⁠بمقاطعة سَري في إنجلترا قرب مطار غاتويك، فيما تشهد بريطانيا شهرا ثانيا على التوالي من الحر القياسي.

يذكر أنه منذ بدء ‌السجلات الرسمية ⁠عام 1884، كان ​الرقم القياسي السابق ⁠يبلغ 35.6 درجة مئوية ⁠وسُجل في 1957 قبل أن ⁠يتكرر لاحقا في 1976.

أما أعلى درجة حرارة سُجلت ⁠على ​الإطلاق في ⁠بريطانيا فكانت في يوليو 2022 وبلغت 40.3 درجة مئوية.

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